Грищук: Тарасова — ужасный человек. Она обокрала нас после Олимпиады и разбила с Женей

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук подвергла жёсткой критике заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Оксана написала соответствующие комментарии на странице олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в «Инстаграме», которая ранее сама высказывалась в адрес Тарасовой.
«Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнёрши, лишив меня всего.
Мне понравилось про неё. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то.
Да, Оксанка, нас многие дурили и обворовывали всё время. Такие змеи, как Тарасова, и других там была ещё целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать», — написала Грищук.
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