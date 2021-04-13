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Командный чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

Командный чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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С 15 по 18 апреля в Осаке (Япония) пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира—2021. Осака, Япония
Расписание соревнований и трансляций
15 апреля
9:00 мск — танцевальные пары, ритм-танец (Eurosport 2).
10:15 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, Первый канал — с 12:15).
12:15 — мужчины, короткая программа (Первый канал, Eurosport 2).

16 апреля
9:15 — спортивные пары, короткая программа (Eurosport 2).
10:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2).
12:00 — мужчины, произвольная программа (Первый канал, Eurosport 2).

17 апреля
9:10 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 1, Первый канал — с 10:15).
10:40 — женщины, произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1).

18 апреля
8:00 — показательные выступления (Первый канал — 15:15).

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