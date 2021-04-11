«Тогда решила, что заканчиваю». Боброва рассказала, как однажды едва не завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о моментах, когда она всерьёз думала о завершении карьеры.

«А ведь я хотела бросить спорт… и даже не один раз! Очень часто в интервью у меня спрашивают: «Бывало ли такое, что вы хотели закончить с фигурным катанием?» Хочу ответить на этот часто задаваемый вопрос. Да! Бывало! И поверьте мне, даже не один раз.

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В детстве, когда что-то не получалось на льду, когда вечером после тренировки корпела над домашним заданием, а мои друзья играли во дворе, когда в начале нашей с Дмитрием Соловьёвым карьеры у нас, мягко скажем, не складывались отношения. Бывало, приходила домой, швыряла коньки в угол и со слезами на глазах говорила, что всё достало и я больше не пойду на тренировку!



А ещё когда проигрывали важные (как мне тогда казалось) соревнования, и в голове сидело, что мы не сможем выкарабкаться на достойное место, так ради чего всё это вообще продолжать? Я никогда не забуду тот сезон, который мы пропустили, в связи с травмой партнёра, и казалось, что он не сможет реабилитироваться и снова выйти на лёд тренироваться… мир рушился…⠀



Но самый переломный и серьёзный момент был после того, как меня несправедливо обвинили в допинге и в лицо заявили о дисквалификации на 4 года. Это было как резкий удар под дых! Именно в этот момент я точно решила для себя, что заканчиваю со спортом, ведь вернуться после такого перерыва было буквально невозможно.⠀



Когда нас оправдали, я всё равно стояла на своём и сказала, что не вернусь на лёд. Все эти травмы, потеря рейтинга, пропуск второго чемпионата мира, теперь ещё и ситуация с ложным допингом! С меня хватит. Но всегда и во всех этих ситуациях меня спасали родители, семья, друзья… ⠀



Слова поддержки, долгие разговоры по душам, их уверенность в глазах, когда они говорили, что я всё переживу и всё смогу! Каждый раз каким-то магическим образом они убеждали меня так, что я сама начинала в это верить и на следующий день бежала на тренировку, готовая на всё! Спасибо всем, кто помог пройти мне весь мой долгий и невероятный путь моей карьеры. Все мои награды — это наши общие победы», — написала Боброва на своей странице в "Инстаграме".