Медведева и Батрутдинов посоревновались в танцах различных стилей. Видео
Российская фигуристка Евгения Медведева стала гостьей программы Comedy Сlub на канале «ТНТ», где, помимо прочего, соревновалась на сцене с шоуменом и комедийным актёром Тимуром Батрутдиновым, исполняя различные танцы.
Права на видео принадлежат АО «ТНТ-Телесеть». Видео можно посмотреть на канале Comedy Club на YouTube
21-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.
После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
Евгения Медведева рассказала, чему посвятила своё выступление на шоу группы Тутберидзе
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