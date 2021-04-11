Татьяна Навка рассказала, что её дочь лишили медали из-за ошибки техники

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что из-за сбоя техники её шестилетняя дочь Надежда не смогла завоевать медаль на первенстве Московской области по фигурному катанию.

«Сегодня прошло первенство Московской области по фигурному катанию, где в своём разряде Надя заняла 6-е место. Произошла техническая ошибка камеры, и было не видно, как она докрутила элемент, в итоге нам сняли баллы за технику — и вот такой результат…

Многие пишут, что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого. Даже с учётом того, что это всё выяснили, но результат есть результат. Если бы не эта досадная техническая ошибка, то мы точно были бы на пьедестале. Но, к сожалению, такая участь у спортсменов (в моём детстве тоже такое было, но как видите, это не помешало мне в итоге стать олимпийской чемпионкой); никто не застрахован от ошибок — как своих, так и сторонних, но это не повод опускать руки, даже наоборот, скорее стимул для дальнейшего развития! Мы не топаем ножками, не кричим и не обижаемся, мы становимся сильнее, профессиональнее и стремимся к ещё лучшему результату!

P. S. Спасибо, мои дорогие подписчики, за такое количество тёплых слов!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».