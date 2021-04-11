«Хочется делиться настоящими моментами». Виктория Синицина показала закулисье ледового шоу

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанными за кулисами шоу в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Закулисье. Я уверена, что люди на сцене и в жизни могут быть такими разными! Иногда очень хочется делиться именно вот такими, настоящими моментами», — подписала фото Синицина.

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

В 2020 году Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, опередив французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. В 2021 году французский дуэт на чемпионат мира не приехал, но достойную конкуренцию россиянам оказали американские и канадские пары.