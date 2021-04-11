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«Он послал ей воздушный поцелуй!» Плющенко опубликовал милое видео с младшим сыном

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» милое видео со своим полугодовалым сыном Арсением и собакой Фифой.

В ролике Арсений пытается общаться с собакой и в какой-то момент даже отправляет в её сторону воздушный поцелуй.

«Они практически договорились. И он послал ей воздушный поцелуй!» — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Арсений — младший сын Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской. Мальчик родился 25 сентября 2020 года при помощи суррогатной матери.

Плющенко и Рудковская женаты с 12 сентября 2009 года. Их старшему сыну Александру, который занимается фигурным катанием в академии отца, восемь лет. Базу академии Плющенко организовал в Подмосковье, невдалеке от своего загородного дома.