«Засмущала бедного слона». Подписчиков восхитило стильное фото Медведевой на «слонопотаме»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в стильном образе.
Фигуристка позирует, сидя на банкетке в виде слоника. Евгения одета в жакет мятного цвета, черные кожаные ботфорты, тёмную мини-юбку и шляпку чёрного цвета.
«Слонопотам», — подписала фото Медведева.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились стилем фигуристки.
kingdom_fk: Женя, в самое сердце, на поражение.
medvedevateams: У меня уже комплименты закончились.
dasha_da_vinchi_: Дар речи пропал.
voronovanataly: Как стильно.
zhovtun: Засмущала бедного слона.
rogozhinatomdon: Женя, ты супер. Всегда на стиле. Просто сплошной блеск.
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