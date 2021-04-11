«Засмущала бедного слона». Подписчиков восхитило стильное фото Медведевой на «слонопотаме»

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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в стильном образе.

Фигуристка позирует, сидя на банкетке в виде слоника. Евгения одета в жакет мятного цвета, черные кожаные ботфорты, тёмную мини-юбку и шляпку чёрного цвета.

«Слонопотам», — подписала фото Медведева.

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились стилем фигуристки.

kingdom_fk: Женя, в самое сердце, на поражение.

medvedevateams: У меня уже комплименты закончились.

dasha_da_vinchi_: Дар речи пропал.

voronovanataly: Как стильно.

zhovtun: Засмущала бедного слона.

rogozhinatomdon: Женя, ты супер. Всегда на стиле. Просто сплошной блеск.