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Татьяна Тарасова показала новое фото с Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным

Татьяна Тарасова показала новое фото с Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она сфотографировалась со своими учениками Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным, а также с супругой Букина Еленой Васюковой.

«Мы...» — подписала фото Тарасова и добавила хэштеги «figureskating», «ученики», «друзья», «жизнь».

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

Пара Бестемьянова/Букин — олимпийские чемпионы 1988 года, четырёхкратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы СССР.

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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