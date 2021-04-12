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Ирина Слуцкая объяснила, почему её дочь ходит дома в обуви

Ирина Слуцкая объяснила, почему её дочь ходит дома в обуви
Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, почему её дочь ходит дома в обуви.

«Мне в директ пришёл вопрос: «Почему ваш ребёнок ходит дома в обуви?» Отвечаю. Во-первых, так мне посоветовали ортопеды, которым я доверяю. Наши врачи объяснили, что ребёнок не должен ходить босиком дома. Нужно носить сандалии с супинатором и жесткой пяткой. Они плотно держат голеностоп и формируют правильную стопу.

И во-вторых, Кирюша бегает по всему дому! Даже скорее носится, не догнать. А у нас полы из плитки — это скользко и опасно. Поэтому в целях безопасности мы надеваем сандалики. Да и ей так удобнее. Если честно, даже не думала, что кто-то обратит на это внимание», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

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