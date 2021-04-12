«Немного странное зрелище». Сайт ФФККР о прибытии сборной России в Японию на командный ЧМ

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали прибытие сборной страны на командный чемпионат мира. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«До Осаки добрались благополучно и с комфортном. В аэропорту было безлюдно. Немного странное зрелище. Никого из пассажиров. Довольно много времени ушло на то, чтобы заполнить все необходимые формы по здоровью в связи с прибытием в Японию», — отмечается в материале на сайте федерации.

Командный чемпионат мира. Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.