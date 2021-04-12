Туктамышева показала вид из небоскрёба, в котором будет жить во время командного ЧМ. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, показав вид из небоскрёба, в котором она будет жить во время командного чемпионата мира. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«Наконец-то здесь! Вот какой у меня будет вид из окна в ближайшую неделю», — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2550038505562534844/?hl=ru
На чемпионате мира в Стокгольме Туктамышева завоевала серебряную медаль, уступив лишь Анне Щербаковой.
Командный чемпионат мира. Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
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