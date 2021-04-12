Марина Анисина показала видео со страстной фотосессии с Никитой Джигурдой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина опубликовала видео с фотосессии с мужем, актёром Никитой Джигурдой.

Видео доступно в «инстаграме» Марины Анисиной

Анисина и Джигурда поженились в феврале 2008 года. 7 января 2009 года Анисина родила сына, которого назвали Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. 23 января 2010 года она родила дочь Эву-Владу. 29 ноября 2016 года после долгих разбирательств Анисина оформила развод и уехала с детьми во Францию. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда поженились во второй раз.

В паре с французом Гвендалем Пейзера Анисина завоевала титулы чемпионки мира в 2000 году и олимпийской чемпионки в 2002 году в танцах на льду. В 2002 году пара завершила карьеру.