Марина Анисина показала видео со страстной фотосессии с Никитой Джигурдой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина опубликовала видео с фотосессии с мужем, актёром Никитой Джигурдой.
Видео доступно в «инстаграме» Марины Анисиной
Анисина и Джигурда поженились в феврале 2008 года. 7 января 2009 года Анисина родила сына, которого назвали Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. 23 января 2010 года она родила дочь Эву-Владу. 29 ноября 2016 года после долгих разбирательств Анисина оформила развод и уехала с детьми во Францию. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда поженились во второй раз.
В паре с французом Гвендалем Пейзера Анисина завоевала титулы чемпионки мира в 2000 году и олимпийской чемпионки в 2002 году в танцах на льду. В 2002 году пара завершила карьеру.
«Даже макияж не сделала». Марина Анисина показала видео первой встречи с Никитой Джигурдой
Рекомендуем вам
- 12 апреля 2021
-
13:06
-
13:01
-
12:04
-
10:47
-
10:38
-
10:21
-
09:04
-
08:46
-
08:18
-
00:36
- 11 апреля 2021
-
23:34
-
22:52
-
22:20
-
21:22
-
20:50
-
17:00
-
16:36
-
14:25
-
14:23
-
12:03
-
10:07
-
09:43
- 10 апреля 2021
-
22:04
-
21:03
-
19:07
-
12:46
-
10:02
-
09:39
-
00:31
- 9 апреля 2021
-
23:57
-
21:33
-
21:09
-
15:05
-
14:06
-
13:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам