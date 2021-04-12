Траньков сообщил, что Тарасова и Морозов тренируются у Тутберидзе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, в настоящее время тренируются в группе Этери Тутберидзе. Об этом сообщил тренер пары – двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. По его словам, речь о переходе пока не идёт.

«Я нахожусь дома, а ребята катаются в туре у Этери Тутберидзе. На данном этапе, на сегодняшний день, официально никаких переходов не происходило. То есть они действительно сейчас тренируются на базе Этери Георгиевны, но пока это связано только с участием в ледовом шоу.

В индивидуальных планах спортсменов стоит, что 15 мая они должны быть в США и готовиться под руководством Марины Зуевой. У них плановый постановочный сбор, постановка программ. И пока что я не слышал, чтобы что-то поменялось: как всё было, так и есть», — цитирует Транькова «Р-Спорт».

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