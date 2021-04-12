Александра Трусова станет специальным гостем выставки ExpoElectronica

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Российская фигуристка Александра Трусова станет специальным гостем в рамках выставки ExpoElectronica, сообщила бронзовая медалистка чемпионата мира — 2021 в «сториз» своего «инстаграма».

Пост доступен в «инстаграме» Александры Трусовой.

Выставка пройдёт в МВЦ «Крокус Экспо» 14 апреля. В её рамках запланирована автограф-сессия фигуристки, которая начнётся в 14:00 мск.

Также в «сториз» доступен промокод для бесплатного посещения выставки.

23-я международная выставка ExpoElectronica — самая крупная в России выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2017-2018 гг. совместно с ElectronTechExpo.

Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В первом взрослом сезоне-2019/2020 Александра стала бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионата Европы, а в 2021 году в Стокгольме заняла третье место на чемпионате мира.