Александра Трусова станет специальным гостем выставки ExpoElectronica

Российская фигуристка Александра Трусова станет специальным гостем в рамках выставки ExpoElectronica, сообщила бронзовая медалистка чемпионата мира — 2021 в «сториз» своего «инстаграма».
Пост доступен в «инстаграме» Александры Трусовой.
Выставка пройдёт в МВЦ «Крокус Экспо» 14 апреля. В её рамках запланирована автограф-сессия фигуристки, которая начнётся в 14:00 мск.
Также в «сториз» доступен промокод для бесплатного посещения выставки.
23-я международная выставка ExpoElectronica — самая крупная в России выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2017-2018 гг. совместно с ElectronTechExpo.
Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В первом взрослом сезоне-2019/2020 Александра стала бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионата Европы, а в 2021 году в Стокгольме заняла третье место на чемпионате мира.
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