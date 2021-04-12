Александр Волков прекратил сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко»

Российский тренер Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией фигурного катания «Ангелы Плющенко». Об этом сообщает «инстаграм»-аккаунт команды Волкова.
«Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы!
Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов!!! Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия!!!» — говорится в сообщении «инстаграм»-аккаунта команды тренера.
Пост доступен в «инстаграме» команды Александра Волкова.
Тренер Александр Волков, сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова и фигуристки Людмилы Олеховой, перешёл в академию Евгения Плющенко из отделения «Хрустальный» столичного Центра спорта и образования «Самбо-70» в 2018 году.
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