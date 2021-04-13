Татьяна Волосожар — о первых родах: договорились, что Траньков приедет в последний момент

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала об отношении к партнёрским родам. Её супругом является фигурист Максим Траньков.

«Когда я забеременела в первый раз, мы с Максом задумались, подходят ли нам партнёрские роды. В первую очередь этот вопрос относился к мужу. Я знаю, что сейчас популярна позиция, что, мол, раз зачинали ребёнка вместе, то мужчина должен быть до конца со своей любимой. Пожалуй, если бы от Максима исходило такое желание, то я бы смогла под него подстроиться. Но Максим признался, что ему будет сложно выдержать такой момент.

Я это приняла, потому что сама изначально не была настроена рожать вместе. Самые ответственные моменты в жизни я предпочитаю переживать самостоятельно: мне нужно правильно себя настроить, привести мысли в порядок. Это касается как спорта, так и родов. Но это не значит, что Максим не нужен мне в роддоме! Мне важно, чтобы он был рядом. Для меня роды — это женское таинство. Я не считаю нужным посвящать мужчину в эти подробности.

Тем более я прекрасно знаю своего мужа. Максим — очень эмоциональный и впечатлительный человек, он всегда за меня переживает. Конечно, он не упал бы в обморок. Даже больше скажу, уверена, что он был бы замечательным партнёром на родах — морально поддерживал, держал бы за руку… Но мне было бы тяжелее самой, понимая, насколько он переживает за меня.



И тут ещё наши друзья, которые рожали до нас, рассказывали про свои сложные роды по 8 и больше часов… В общем, когда я рожала Анжелику, мы с Максимом договорились, что он приедет в роддом в самый последний момент, благо «Лапино», где проходили роды, рядом с нашим домом. Муж подготовился — скачал на телефон новый сезон сериала, был настроен провести в роддоме много времени. Но его позвали, буквально через 15-20 минут ему вынесли Анжелику в конвертике, и он сделал первые кадры с дочкой.



Скоро нам предстоят вторые роды. И их формат будет таким же, как и в первый раз, — Максим будет присутствовать, но за дверью родблока", — цитирует Волосожар Letidor.

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. О второй беременности Волосожар сообщила в январе 2021 года.