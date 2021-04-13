Ирина Слуцкая: выиграть у американок было невозможно, даже если выпрыгнуть из платья

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как находила в себе силы возвращаться к соревнованиям после травм и неудач.

«Я счастливый человек, потому что все те люди, которые всегда были со мной – мы были преданы друг другу, и я им очень верила. Когда эти люди находились со мной рядом, то не размусоливали всё, не гладили по головке, не говорили «Ох ты, бедная, несчастная. Ой ты упала, ударилась, что же делать». Они чётко мне говорили: «Ир, в жизни такое бывает. В спорте такое бывает. И только ты можешь найти в себе ту силу и ту струнку, которую нужно затронуть для того, чтобы понять, хочешь ты идти дальше или не хочешь. Потому что впереди будет ещё сложнее.



Мне никто не говорил: „Такого больше не будет“. Меня наоборот готовили к тому, что может быть ещё сложнее, ещё больнее, ещё несправедливее. Потому что, к сожалению, я каталась в то время, когда не Россия правила бал. Правили бал другие страны. И, приезжая к ним в гости, девочки всегда были заключительные, перед нами забирали медали и в парном, и в мужском, и в танцах на льду. По политике, на моей памяти только один раз было такое, что все четыре медали отдали нашей стране. А так в принципе не дают.



И когда у меня были основные соперницы – американки, а мы выступали на том континенте и потом туда же ехали зарабатывать в турне, понимаете, выиграть у них было невозможно. Ни по каким параметрам. Даже если, как мы говорим, выпрыгнуть из платья», — сказала Слуцкая в интервью «Московскому спорту».

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