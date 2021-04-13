Бенуа Ришо: расстраивает, когда быстро исчезают такие чемпионки, как Медведева и Загитова

Французский хореограф Бенуа Ришо прокомментировал идею повышения возрастного ценза в фигурном катании.

«Я полностью, на 250 % за повышение возрастного ценза по нескольким причинам. Это не имеет никакого отношения к России, потому что я очень уважаю Россию. Мне самому во многом хотелось бы быть русским. То, что русские делают для фигурного катания, просто фантастика. Тут дело не в зависти. Русские побеждают, потому что у них есть система



Однако я уверен, что возрастное ограничение – это вопрос, который нужно поднимать. Меня расстраивает, когда я вижу, как быстро исчезают такие чемпионки, как Евгения Медведева и Алина Загитова, которые очень интересны. Это настоящие личности, и очень жаль, что такие фигуристки исчезают. В мужском катании проблемы возрастного ценза нет, так как в процессе взросления их тело меняется, они становятся более развитыми, а в женском катании мы видим проблему.



Юниорки в техническом плане сильнее взрослых девушек. Вы можете в 13, 14, 15 лет сделать то, что даже не можете представить в 17 ли 18. Немногим это удаётся – есть пример Елизаветы Туктамышевой. Вот и всё. Она единственная, хотя и у неё нет той стабильности, что была в 14 лет", — цитирует Ришо IFS Magazine.

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