Хореограф Ришо: не думаю, что повышение возрастного ценза негативно скажется на России

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, как, по его мнению, может отразиться на России возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Не думаю, что повышение возрастного ценза негативно скажется на России. Русские по-прежнему смогут побеждать, если будут кататься чисто. Но они не будут кататься чисто на всех соревнованиях. Вероятно, будут соревнования, где они допустят ошибки, и выиграет Рика Кихира, Брейди Теннелл или другая фигуристка.

Если бы вы спросили фигуристок, которые закончили карьеру, хотят ли ли они продолжить выступать, думаю, все ответили бы «да». Это были бы прекрасные соревнования со взрослыми фигуристками: Еленой Радионовой, Анной Погорилой, Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой. Среди юниоров выступали бы Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная. Они могли бы перейти во взрослые соревнования в 17 лет, дальше было бы видно», — приводит слова Ришо IFS Magazine.