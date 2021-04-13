Илья Авербух — Татьяне Навке: своей необыкновенной красотой ты восхищаешь миллионы людей

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Татьяна Навку. Сегодня, 13 апреля, ей исполняется 46 лет.
«Таня, мы вместе прошли большой долгий путь, который я всегда вспоминаю с большим теплом. Рад тому, что нас свела жизнь, и что мы в ней пребываем в единомыслии и дружбе. Ты большая молодец. Своей внутренней силой, стремлением идти вперёд и своей необыкновенной красотой ты восхищаешь и даришь вдохновение миллионам людей. Я от всей души поздравляю тебя с днём рождения и желаю беспечного счастья тебе и твоей замечательной семье! И с каждым новым годом продолжать светить всё ярче и ярче!» — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха
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