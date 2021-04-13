«Вспоминаю с теплом». Елена Исинбаева показала фото с Ольгой Бузовой и Алиной Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева призналась, что с теплотой вспоминает прошедший сезон проекта «Ледниковый период». Она была постоянным членом жюри. Елена опубликовала фото с ведущей шоу, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и участницей проекта, певицей Ольгой Бузовой.
«Вспоминаю с теплом! Интересный был опыт и знакомства!» — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
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