«Вспоминаю с теплом». Елена Исинбаева показала фото с Ольгой Бузовой и Алиной Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева призналась, что с теплотой вспоминает прошедший сезон проекта «Ледниковый период». Она была постоянным членом жюри. Елена опубликовала фото с ведущей шоу, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и участницей проекта, певицей Ольгой Бузовой.

«Вспоминаю с теплом! Интересный был опыт и знакомства!» — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.