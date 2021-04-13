Баюл — о «Чемпионах на льду»: зарегистрированные марки пользовать без компенсации не надо

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл вновь высказалась по поводу использования названия «Чемпионы на льду». На минувшей неделе Баюл отреагировала на шоу группы Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду», которое состоялось в Москве. Оксана опубликовала постер, на котором, в частности, изображены Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева и написала: «Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд».

Трёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Богинская в комментарии к новому посту Баюл написала: «Чемпион на льду всегда будет чемпионом в наших сердцах».

Оксана ответила: «Пускай будет по-твоему. Только зарегистрированные марки пользовать без компенсации не надо».

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