Фигурист Ковалёв вслед за тренером Волковым ушёл из академии «Ангелы Плющенко»

17-летний российский фигурист Артём Ковалёв покинул тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Ранее сообщалось, что академию «Ангелы Плющенко» покинул тренер спортсмена Александр Волков.
Пока неизвестно, в какую школу перейдёт Ковалёв. Перед юниорским первенством России 17-летний спортсмен тренировался на льду ЦСКА.
Фигурист отказался комментировать новость.
«На данный момент не могу ничего сказать, извините», — сказал он.
В сезоне-2020/2021 Артём Ковалёв одержал победу на двух этапах Кубка России. На чемпионате России он стал восьмым.
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