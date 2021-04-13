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Фигурист Ковалёв вслед за тренером Волковым ушёл из академии «Ангелы Плющенко»

Фигурист Ковалёв вслед за тренером Волковым ушёл из академии «Ангелы Плющенко»
Фигурное катание 0
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17-летний российский фигурист Артём Ковалёв покинул тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Ранее сообщалось, что академию «Ангелы Плющенко» покинул тренер спортсмена Александр Волков.

Пока неизвестно, в какую школу перейдёт Ковалёв. Перед юниорским первенством России 17-летний спортсмен тренировался на льду ЦСКА.

Фигурист отказался комментировать новость.

«На данный момент не могу ничего сказать, извините», — сказал он.

В сезоне-2020/2021 Артём Ковалёв одержал победу на двух этапах Кубка России. На чемпионате России он стал восьмым.

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