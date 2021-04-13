Жулин — Навке: оставайся всегда такой же красивой, очаровательной и элегантной

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Сегодня, 13 апреля, ей исполняется 46 лет.



«Поздравляю с днём рождения! Пусть каждый твой день изобилует интересными встречами, удивительными открытиями и хорошим настроением. А вечер заканчивается уютным теплом в любимом доме с родными людьми. Прими мой искренний букет поздравлений и оставайся всегда такой же красивой, очаровательной и элегантной женщиной», — написал Жулин на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Жулина в «Инстаграме».

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.