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12-летняя Вероника Жилина исполнила четыре акселя за 30 секунд. Видео

12-летняя Вероника Жилина исполнила четыре акселя за 30 секунд. Видео
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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На странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме» разместили видео с тренировочного занятия, на котором ученица школы, Вероника Жилина, сделала четыре акселя в течение 30 секунд.

«Четыре акселя 3,5 оборота в новых коньках за 30 секунд от двенадцатилетней Вероники Жилиной», — подписали видеозапись в академии.

Жилина исполняет четыре акселя за 30 секунд.

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показывал, как Жилина во время тренировки исполнила каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

Жилина прыгнула каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Плющенко ответил аплодисментами
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