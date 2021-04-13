12-летняя Вероника Жилина исполнила четыре акселя за 30 секунд. Видео

На странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме» разместили видео с тренировочного занятия, на котором ученица школы, Вероника Жилина, сделала четыре акселя в течение 30 секунд.



«Четыре акселя 3,5 оборота в новых коньках за 30 секунд от двенадцатилетней Вероники Жилиной», — подписали видеозапись в академии.

Жилина исполняет четыре акселя за 30 секунд.

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота.



Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показывал, как Жилина во время тренировки исполнила каскад четверной сальхов — тройной тулуп.