Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Баюл — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: звалось бы оно иначе, не сказала бы ни слова

Баюл — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: звалось бы оно иначе, не сказала бы ни слова
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл объяснила недовольство по поводу использования названия «Чемпионы на льду» в шоу группы Этери Тутберидзе.

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке с этим шоу, в конце всегда была песня «Queen – We are the Champions». Но так как права на эту песню дорого стоят, её не взяли. Но это моё мнение. Потому что в Америке, если ты что-то используешь в своем репертуаре, в костюмах, то здесь всегда надо спрашивать разрешение.

Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», а допустим, «Чемпионы», от меня бы никто и слова не услышал», – сказала Баюл в прямом эфире на странице Марички Падалко в «Инстаграме».

Оксана Баюл: в России я выстраивала бизнес чужим людям. Больше этого делать не хочу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021