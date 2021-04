Баюл — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: звалось бы оно иначе, не сказала бы ни слова

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл объяснила недовольство по поводу использования названия «Чемпионы на льду» в шоу группы Этери Тутберидзе.



«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке с этим шоу, в конце всегда была песня «Queen – We are the Champions». Но так как права на эту песню дорого стоят, её не взяли. Но это моё мнение. Потому что в Америке, если ты что-то используешь в своем репертуаре, в костюмах, то здесь всегда надо спрашивать разрешение.

Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», а допустим, «Чемпионы», от меня бы никто и слова не услышал», – сказала Баюл в прямом эфире на странице Марички Падалко в «Инстаграме».