«Кто ещё хочет укусить?» Железняков ответил на пост Баюл про плагиат в наряде Загитовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки Оксаны Баюл по поводу наряда российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде — 2018. Баюл намекнула, что дизайнер скопировала платье Загитовой с её наряда 1995 года.



«И снова угораю, ну в этом мире только ленивый не укусил команду Тутберидзе! В этот раз отличилась Оксана Баюл. А вот мой маленький ответ, так как всё происходило на моих глазах. Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом у Алины Загитовой.



Ну так вот! Первая пачка для Жени была сшита в моём ателье для фигуристов, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может.



Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке, и так как она выросла, но программа не поменялась, нужно было срочно решать вопрос с костюмом. И тут взялась за дело талантливейший дизайнер в мире фигурки Ольга Рябенко, она-то и модернизировала дизайн пачки и сшила для Алины новую, но не сильно уходя от дизайна прошлой пачки, которая делалась для Жени Медведевой.



Вот такой вот компот! Ну кто там ещё хочет укусить команду Тутберидзе? Давайте не смущайтесь, а мы всей страной посмеёмся», — написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Железнякова в «Инстаграме».