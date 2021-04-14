Сын Плющенко искупался в бассейне с Вероникой и Алёной Жилиными

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он и сёстры Вероника и Алёна Жилины купаются в бассейне.
«В гостях сестрёнки Вероника и Алёна Жилины», — подписал видео Плющенко-младший.
Саша Плющенко купается в бассейне с Вероникой и Алёной Жилиными.
Перед сезоном-2020/2021 Алёна Жилина вместе со своей старшей сестрой Вероникой перешла в академию «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе.
Ранее на странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме» продемонстрировали видео с тренировочного занятия, на котором ученица школы Вероника Жилина сделала четыре акселя в течение 30 секунд.
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