Сын Плющенко искупался в бассейне с Вероникой и Алёной Жилиными

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он и сёстры Вероника и Алёна Жилины купаются в бассейне.



«В гостях сестрёнки Вероника и Алёна Жилины», — подписал видео Плющенко-младший.

Саша Плющенко купается в бассейне с Вероникой и Алёной Жилиными.

Перед сезоном-2020/2021 Алёна Жилина вместе со своей старшей сестрой Вероникой перешла в академию «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе.



Ранее на странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме» продемонстрировали видео с тренировочного занятия, на котором ученица школы Вероника Жилина сделала четыре акселя в течение 30 секунд.