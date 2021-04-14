Ирина Слуцкая: я всегда знаю, где и с кем мой муж

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как относится к ревности в отношениях.

«Ревнует = любит? Сегодня хочется обсудить такое чувство, как ревность. Есть ли ей место в отношениях?



Я думаю, есть, но в умеренных пределах. Мы же все живые люди. Но если в семье есть доверие, и отношения чисты — глупо сходить с ума. Например, я всегда знаю, где и с кем мой муж. Если он задерживается, то обязательно предупредит. Поэтому у меня не возникает никаких сомнений. Я, соответственно, тоже всегда ставлю мужа в известность.



Знаю случаи, когда ревность пожирает человека изнутри. Тогда нужно понять, в чём конкретно причина. Если её нет, можно обратиться к специалисту, который поможет от этого избавиться. А если и правда есть место обману… Стоит задуматься, нужны ли вообще такие отношения?» — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой