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Беременная Татьяна Волосожар сфотографировалась на фоне Большого театра

Беременная Татьяна Волосожар сфотографировалась на фоне Большого театра
Фигурное катание 0

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе объявившая о беременности, опубликовала фото с деловой встречи. Снимки были сделаны на фоне Большого театра.

«Какая крутая погода! И сразу суперклассное настроение! Даже рабочая встреча проходит так», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

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