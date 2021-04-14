Татьяна Навка показала снимки с новой фотосессии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост в честь своего дня рождения и показала снимки с новой фотосессии. Вчера, 13 апреля, спортсменке исполнилось 46 лет. Фотосессию Навка назвала «невероятно позитивной и весёлой».

«Сегодня мне 45+1! Я по-прежнему смотрю на этот мир распахнутыми глазами, полными энтузиазма, счастья, любви, а также благодарности за всех и всё, что со мной было, есть и будет! Полна сил и энергии на покорение новых высот, вершин и горизонтов, так что только вперёд», — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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