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Елизавета Туктамышева показала, как выглядит после 12-часового сна. Фото

Елизавета Туктамышева показала, как выглядит после 12-часового сна. Фото
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографии, показав, как она выглядит после 12-часового сна.

«Я проспала почти 12 часов! Вот по-настоящему доброе утро», — подписала она фотографии.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

В настоящее время Туктамышева находится в Осаке (Япония), где с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. На чемпионате мира в Стокгольме российская спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Командный чемпионат мира. Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Туктамышева показала вид из небоскрёба, в котором будет жить во время командного ЧМ. Фото
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