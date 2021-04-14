Елизавета Туктамышева показала, как выглядит после 12-часового сна. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографии, показав, как она выглядит после 12-часового сна.
«Я проспала почти 12 часов! Вот по-настоящему доброе утро», — подписала она фотографии.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
В настоящее время Туктамышева находится в Осаке (Япония), где с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. На чемпионате мира в Стокгольме российская спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.
Командный чемпионат мира. Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
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