Татьяна Навка покажет ледовый мюзикл для медиков Екатеринбурга

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» 20 апреля в Екатеринбурге, сообщает сайт URA.

Зрителями шоу станут медицинские работники с семьями и волонтёры, борющиеся с пандемией коронавируса. Билеты будут распределяться министерством здравоохранения Свердловской области и в свободную продажу не поступят.

«Этот год признан в Свердловской области годом медика. Поэтому учредители фонда решили выйти за рамки поддержки больниц оборудованием и средствами защиты и подарить врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи и волонтёрам из Екатеринбурга праздник, на который можно сходить с семьёй», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Уверена, что встреча с Русланом, Людмилой, Черномором и другими персонажами шоу подарит гостям хорошее настроение, даст необходимый глоток воздуха и зажжёт огонёк счастья в глазах», — сказала Татьяна Навка, исполняющая роль Людмилы.