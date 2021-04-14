«Я умер уже ко вторнику». Жулин вспомнил, как готовился к Олимпиаде-1994

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин рассказал, как готовился к зимним Олимпийским играм 1994 года в Лиллехаммере. На тех Играх Жулин, который в настоящее время тренирует пару Виктория Синицина/Никита Кацалапов, в паре с Майей Усовой завоевал серебро.
«Мы все забываем, что было раньше. Теперь — Олимпиада. Надо что-то глобальное, эпохальное изобрести в постановке, музыке. Я должен поменяться. Мы должны тренироваться по 15 часов в день… Мне кажется, это утопия.
Я уже всё это проходил, когда готовился к Лиллехаммеру. Начал вместо 2,5 часов в день тренироваться по пять, а мне было 30 лет. Я умер уже ко вторнику. Я понял, что это утопическая идея. Важно не как много ты работаешь, а качество. Всё должно быть продумано. Об Олимпиаде надо начать думать к октябрю-ноябрю, тогда мы спасём свои мозги», — рассказал Жулин в эфире «Матч ТВ».
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