«Делайте что-то, я задыхаюсь». Жулин рассказал, как Синицина перенесла коронавирус

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин рассказал, как его подопечная Виктория Синицина перенесла коронавирус в ходе сезона-2020/2021.

«Тяжёлый год, тяжело всё давалось. Было непонятно, будет ли чемпионат мира, из-за этого и подготовка была скомканная. После 3-4 месяцев сидения дома мы не резко входили, но оказалось резковато, поэтому полетели колени и спина.

Пролежав пять дней дома, Вика позвонила: «Александр Вячеславович, что-то делайте, я задыхаюсь». Ей было страшно. Подключили серьёзных людей, положили в больницу, почти 40% лёгких были поражены. Потом она тяжело выходила, ведь никто не знает, какие последствия. Входили мягко. Федерация пошла навстречу, и мы пропустили чемпионат России. Именно перед чемпионатом мира всё отпустило, уже ничего не болело», — рассказал Жулин в эфире «Матч ТВ».

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