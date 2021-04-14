Траньков высказался о возможных преимуществах японцев на командном ЧМ в плане судейства

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдёт с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония), а также оценил возможные преимущества японских фигуристов в плане судейства.
«Всегда сложно предугадать результат соревнований, случиться может всякое. Если наши ребята выступят в свою силу, хотя бы примерно так, как это было в Гётеборге, то шансы выиграть командный чемпионат мира у нашей сборной хорошие как никогда.
Будут ли сборную Японии судить лояльнее на домашнем чемпионате? Судьи всё равно международные, а у японцев не самая сильная пара и не очень сильный танцевальный дуэт — они всегда добывают медали за счёт усилий в одиночном катании. Всё будет зависеть от наших ребят и девчонок. Думаю, пары и танцы принесут свои очки команде.
Не знаю, решат ли Анна Щербакова с тренерским штабом усложнить программу и добавить четверные прыжки. По тому, что я видел, Аня тренировала тот же набор, что и на чемпионат мира. Скорее всего, мы увидим такую же программу», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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