Плющенко объявил о начале сотрудничества с тренером Чена Рафаэлем Арутюняном

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о начале сотрудничества своей академии с известным тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном. Под руководством Арутюняна тренируется, в частности, трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен.

«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером — маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесёт много того, чего не хватило нам в текущем», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

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