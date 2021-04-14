Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Арутюнян — о возможном сотрудничестве с Плющенко: это может открыть большие перспективы

Арутюнян — о возможном сотрудничестве с Плющенко: это может открыть большие перспективы
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, рассказал о возможной совместной работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Сейчас все обсуждают моё потенциальное сотрудничество с Евгением Плющенко, поэтому хотелось бы уточнить: 20 лет в Америке приучили меня к тому, что говорить о каком бы то ни было сотрудничестве правомерно, когда достигнуты договорённости со всеми заинтересованными сторонами и подписаны бумаги — мы же обговорили канву возможной совместной работы пока только на словах.

Но очень надеюсь, что этот совместный проект будет реализован. Подобное сотрудничество может открыть большие перспективы», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».

Плющенко: официально с Арутюняном не заключали соглашений, но договорённость есть
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021