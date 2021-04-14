Арутюнян — о возможном сотрудничестве с Плющенко: это может открыть большие перспективы
Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, рассказал о возможной совместной работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
«Сейчас все обсуждают моё потенциальное сотрудничество с Евгением Плющенко, поэтому хотелось бы уточнить: 20 лет в Америке приучили меня к тому, что говорить о каком бы то ни было сотрудничестве правомерно, когда достигнуты договорённости со всеми заинтересованными сторонами и подписаны бумаги — мы же обговорили канву возможной совместной работы пока только на словах.
Но очень надеюсь, что этот совместный проект будет реализован. Подобное сотрудничество может открыть большие перспективы», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».
Плющенко: официально с Арутюняном не заключали соглашений, но договорённость есть
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