Арутюнян — о возможном сотрудничестве с Плющенко: это может открыть большие перспективы

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, рассказал о возможной совместной работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.



«Сейчас все обсуждают моё потенциальное сотрудничество с Евгением Плющенко, поэтому хотелось бы уточнить: 20 лет в Америке приучили меня к тому, что говорить о каком бы то ни было сотрудничестве правомерно, когда достигнуты договорённости со всеми заинтересованными сторонами и подписаны бумаги — мы же обговорили канву возможной совместной работы пока только на словах.

Но очень надеюсь, что этот совместный проект будет реализован. Подобное сотрудничество может открыть большие перспективы», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».