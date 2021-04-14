Роднина отреагировала на возможное сотрудничество Плющенко и Арутюняна

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном сотрудничестве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Рафаэля Арутюняна, известного, в частности, по работе с трёхкратным чемпионом мира в мужском одиночном катании американцем Нэйтаном Ченом.
«Рафаэль Арутюнян больше известен в качестве постановщика. У него есть определённый ореол тренерской славы с теми учениками, с которыми он работал. Мне кажется, возможный союз Плющенко и Арутюняна может быть довольно интересным. Даже если он будет временный, то при любых обстоятельствах совместная работа наполняет обе стороны.
Если у Плющенко больше знаний в области современной техники, то у Арутюняна есть большая практика творческого подхода и компоновки программ. Любой союз даёт результат, а какой он будет — давайте следить», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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