Роднина отреагировала на возможное сотрудничество Плющенко и Арутюняна

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном сотрудничестве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Рафаэля Арутюняна, известного, в частности, по работе с трёхкратным чемпионом мира в мужском одиночном катании американцем Нэйтаном Ченом.



«Рафаэль Арутюнян больше известен в качестве постановщика. У него есть определённый ореол тренерской славы с теми учениками, с которыми он работал. Мне кажется, возможный союз Плющенко и Арутюняна может быть довольно интересным. Даже если он будет временный, то при любых обстоятельствах совместная работа наполняет обе стороны.

Если у Плющенко больше знаний в области современной техники, то у Арутюняна есть большая практика творческого подхода и компоновки программ. Любой союз даёт результат, а какой он будет — давайте следить», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.