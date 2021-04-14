Плющенко: очень хочу девочку, может, и не одну. Посмотрим насчёт династии фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о планах по проведению отпуска, а также признался, что хотел бы создать большую спортивную семью.
«Отпуск пройдёт однозначно тюленем на две недели. Отдыхать буду за границей. Мы планируем расширять нашу большую семью, очень хочу девочку, может, и не одну. Повторюсь, очень хочу большую семью и чтобы все были спортсменами. Девочки тоже будут спортсменками, такая огромная спортивная семья.
Посмотрим насчёт династии фигуристов, девочек может отдадим в хоккей или гольф. Но то, что они будут уметь кататься на коньках — точно», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
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