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Плющенко — о сыне: как и любой ребёнок, Саша хочет поиграть, но у него есть график

Плющенко — о сыне: как и любой ребёнок, Саша хочет поиграть, но у него есть график
Фигурное катание 0
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с сыном, восьмилетним Сашей.

«Александр много работает и тренируется. Он говорит, как и любой ребёнок, что хочет подхалтурить, поиграть с детьми, игрушками, поиграть в компьютер, но у него есть график. Он успевает сделать всё: поучиться, заниматься боксом, балетом и сходить со мной в баню. Как успевает? У нас такая территория, что всё находится в одном месте», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.

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