Боброва: не знаю, что должно случиться, чтобы наши не заняли первое место на командном ЧМ

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«Я не представляю, что должно случиться, чтобы наша сборная не заняла первое место. У нас очень сильная сборная, и я желаю им выдохнуть и с удовольствием откатать свои программы. Думаю, что они будут кататься в последний раз, поскольку в следующем сезоне нужно ставить другие программы. Поэтому, желаю им чисто откататься и кайфануть.
Я хочу пожелать Ане Щербаковой удачи, успехов и гладкого льда. Те слова, которые она должна услышать, будут от её тренеров. Уверена, что они будут в точку, Аня выдохнет и покажет свои лучшие прокаты», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 14 апреля 2021
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