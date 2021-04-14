Боброва: не знаю, что должно случиться, чтобы наши не заняли первое место на командном ЧМ

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.



«Я не представляю, что должно случиться, чтобы наша сборная не заняла первое место. У нас очень сильная сборная, и я желаю им выдохнуть и с удовольствием откатать свои программы. Думаю, что они будут кататься в последний раз, поскольку в следующем сезоне нужно ставить другие программы. Поэтому, желаю им чисто откататься и кайфануть.



Я хочу пожелать Ане Щербаковой удачи, успехов и гладкого льда. Те слова, которые она должна услышать, будут от её тренеров. Уверена, что они будут в точку, Аня выдохнет и покажет свои лучшие прокаты», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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