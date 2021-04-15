«Крыша поехала». Платов в 2006-м объяснил распад пары с Грищук, обвинившей в этом Тарасову

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Евгений Платов, выступавший в паре с Оксаной Грищук, ещё в 2006 году рассказал о причинах распада их пары.
«После олимпийской победы (на Играх 1998-го в Нагано. — Прим. «Чемпионата») Оксана опять «закинулась». Нам предложили участвовать в уникальном шоу с участием только чемпионов и призёров Олимпиады. В Нагано цены на билеты на соревнования фигуристов были завышены. Кроме того, много мест на арене было отдано спонсорам. На трибунах сидели люди с каменными лицами, ничего не понимавшие в фигурном катании.
Специально для фанатов сразу же после завершения олимпийского турнира организовали шоу чемпионов и призёров. Первый прокат в Токио прошёл при аншлаге. Публика принимала фигуристов восторженно. С этим шоу триумфаторы Нагано должны были проехать по Северной Америке, но Грищук категорически отказалась. Мол, ей это неинтересно и не нужно. Нужно спешить в Лос-Анджелес на запись ток-шоу.
Три дня мы с боссом компании, организовавшим шоу, и японскими продюсерами уговаривали Оксану, но у неё просто поехала крыша. Она связалась с голливудскими деятелями, которые пудрили ей мозги обещаниями карьеры в кино. Договориться о выступлениях в профессиональных шоу не удалось из-за финансовых запросов Грищук. У нас был миллион возможностей найти толкового агента, но Оксана никому не хотела платить проценты. Запрашивала тройную, а иногда и более высокую цену за выступление», — приводит слова Платова «Р-Спорт».
Впоследствии, как признался Евгений, он стал опасаться, что после второго олимпийского триумфа потеряет работу в фигурном катании. Тогда он договорился с Майей Усовой кататься вместе в профессиональных шоу.
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