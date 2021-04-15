Баюл ответила хореографу группы Тутберидзе на слова о плагиате, показав видео с Валиевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала ответ Алексею Железнякову, хореографу группы Этери Тутберидзе, который ранее высказался по поводу её слов о плагиате в наряде Алины Загитовой на Олимпиаде-2018.
Баюл намекнула, что дизайнер скопировала платье Загитовой с её наряда 1995 года. Железняков ответил: «Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом у Алины Загитовой. Ну так вот! Первая пачка для Жени была сшита в моём ателье для фигуристов, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может».
«Алексей Железняков, посмотри это не мои слова — слова фанатов. Надеюсь, этот костюм не шили у тебя в ателье? Ты лучше вообще скажи, что ты не знаешь, кто такая Оксана Баюл? Это я скорее могу о тебе сказать», — написала Баюл.
Оксана опубликовала видео с юной Камилой Валиевой из группы Тутберидзе и показала комментарий подписчика: «Это Камила Валиева. Памятное выступление Камилы в образе Лебедя и прекрасное посвящение Оксане Баюл. Камиле здесь 8 лет и 8 месяцев».
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл
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