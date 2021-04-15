Елена Вайцеховская объяснила, почему Россия никогда не выигрывала командный чемпионат мира

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская рассказала, почему, по её мнению, сборная России никогда не побеждала на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир четыре раза выигрывали американцы, дважды — японцы.
«Вот тут, вероятно, кроется ответ на вопрос, почему у нас из года в год не складывается с командным форматом. Возможно, как раз потому, что командник — это прежде всего стратегия. Умение быстро считать и быстро принимать решения. Не рисковать, где не нужно, и не пытаться никого удивить бросками на амбразуру. Быть не пауками в банке, а командой-стеной, которая способна укрыть, защитить или просто подставить плечо, на которое можно опереться, когда земля уходит из-под ног.
Скажете, что я сгущаю краски? Ничуть. Именно этот турнир в Осаке все мы, возможно, будем вспоминать, когда дело дойдёт до олимпийских командных разборок. Поэтому сейчас очень хочется просто не упустить шанс», — написала Вайцеховская в своей статье на сайте «RT на русском».
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