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Вайцеховская о командном ЧМ: парадокс — смотрим на США, радуясь, что их сборная ослаблена

Вайцеховская о командном ЧМ: парадокс — смотрим на США, радуясь, что их сборная ослаблена
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«Судя по комментариям специалистов, в 2021-м от российских фигуристов ждут только победы. Парадокс лишь в том, что мы в своих прогнозах традиционно поглядываем в сторону США, тихо радуясь тому, что сборная этой страны, как и некоторых других, прибыла в Осаку сильно ослабленной, опасаться же по-настоящему следует японцев.

Здесь в расчёт идёт чистая математика. Понятно, что состязаться с Россией в танцах или парном катании представители Страны восходящего солнца неспособны даже теоретически, но и на последние места они вряд ли сдвинутся. А значит, проиграют не так много очков, чтобы разницу нельзя было компенсировать в одиночном катании, где баллы будут начислены в восьми сольных выступлениях против четырёх в дуэтных видах», — написала Вайцеховская в своей статье на сайте «RT на русском».

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