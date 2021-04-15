Тарасова отреагировала на победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Российская пара последней вышла на лёд и с результатом 86,66 балла возглавила текущий протокол соревнований. За технику Синицина и Кацалапов получили 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла.

«Я обожаю этот танец! Из всех пар, кого я видела на чемпионате мира, у Синициной и Кацалапова был самый лучший танец. Он хорош по всем параметрам: по подбору музыки, позициям, исполнению. Всё хорошо! Идём дальше и болеем за наших ребят», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.