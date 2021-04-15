Татьяна Тотьмянина: Ягудин далеко не человек-праздник, как многим кажется

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказал, как дома ведёт себя её муж Алексей Ягудин.

«Полная противоположность тому, что люди видят в соцсетях и на телевидении. Он далеко не человек-праздник, как многим кажется. Дома он такой, какой есть на самом деле, — может и порычать, и буркнуть. Мне часто говорят: «О, наверное, у вас дома так весело!» Нет, это не так. И, думаю, правильно, потому что у любого человека должно быть место, где он будет сам собой».

По каким-то организационным моментам я всегда выскажу категоричное мнение, а Алексей может сказать: «Да всё равно». В парных интервью мне иногда приходится выступать в роли фильтра — что-то должно оставаться личным. С годами мы поняли, что «базар», простите, нужно фильтровать.

Мы оба лидеры, сильные личности, спортсмены, добившиеся больших результатов. Поэтому на начальном этапе отношений нам было сложно подстроиться друг под друга. Каждый был самым умным. В какой-то момент я поняла, что надо научиться уступать, где-то промолчать", — цитирует Тотьмянину «7 дней».

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна также стала пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

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