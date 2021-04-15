Жулин подметил оплошность в победном выступлении Синициной и Кацалапова в ритм-танце

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые тренируюся под его руководством, в ритм-танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Российская пара последней вышла на лёд и с результатом 86,66 балла возглавила текущий протокол соревнований. За технику Синицина и Кацалапов получили 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла.

«Никита и Вика продемонстрировали нормальный прокат. Правда, была небольшая оплошность — из-за неё сняли полтора балла. Но ничего страшного, идём дальше.

Здесь, в Японии, отличная атмосфера. Такое ощущение, будто выступаем на показательных выступлениях. Мы с хорошим настроением готовимся дальше», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

